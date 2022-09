Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Versuchte Brandstiftung in Tiefgarage

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagabend (26. September 2022) gegen 17:40 Uhr mehrere Behältnisse mit Feuerzeugbenzin in der Tiefgarage einer Bankfiliale am Markt entzündet. Durch das Feuer löste die Brandmeldeanlage in dem Gebäude aus. Ein Zeuge bemerkte den Alarm und suchte in der Tiefgarage nach dem Brandherd. Ihm gelang es, das Feuer mit einem Eimer Wasser zu löschen. Schaden an dem Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Tiefgarage ist über zwei Einfahrten an der Kapuzinerstraße zu erreichen. Die Kripo sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können: Telefon 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell