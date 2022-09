Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Lagerhalle

Zeugen gesucht

Kalkar-Altkalkar (ots)

Im Zeitraum von Samstag (24. September 2022), 17:00 Uhr bis Montag (26. September 2022), 10:00 Uhr, kam es in Kalkar zu einem Einbruch. Der oder die bislang unbekannten Täter, zerschnitten einen Maschendrahtzaun und verschafften sich so Zutritt zu einem Gelände an der Kastellstraße. Nachdem Sie auf dem Gelände waren, warfen Sie eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die sich auf dem Gelände befindliche Lagerhalle. Dort entwendeten Sie u.a. Schraubwerkzeuge, eine Stichsäge sowie eine Bohrmaschine.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

