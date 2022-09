Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Küchenbau-Firma

Kleve (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen (26. September 2022) in die Filiale eines Kuchenstudios am EOC-Center an der Hoffmannallee eingedrungen. Sie verschafften sich durch die Eingangstür Zugang zum Gebäude. Aus einem Büro entwendeten sie einen kleinen Tresor samt Inhalt. Auch an einem angrenzenden Anbau, in dem sich eine Immobilienvermittlung befindet, wurde eine Glastür beschädigt. Die Täter gelangten jedoch offenbar nicht ins Gebäude. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell