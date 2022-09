Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kraftstoffdiebstahl

Täter gehen Arbeitsmaschinen an

Weeze (ots)

Zwischen Samstag, 14:00 Uhr, und Montag (26. September 2022), 07:00 Uhr, haben Diesel-Diebe auf dem Hotsweg ihr Unwesen getrieben. Zum einen gingen die Unbekannten einen an einer Baustelle abgestellten Minibagger an. Sie brachen den Tankdeckel auf und zapften rund zehn Liter aus dem Tank des Fahrzeugs. Zum anderen machten sie sich an zwei Arbeitsmaschinen zu schaffen, die auf einer Schotterfläche neben der Fahrbahn abgestellt waren. Aus einem Multifunktionslader zapften die Täter ebenfalls etwa zehn Liter aus dem Tank. An einem Raupenbagger beschädigten sie eine Seitenscheibe, vermutlich um in die Fahrerkabine zu gelangen. Der Versuch scheiterte jedoch. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell