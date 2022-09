Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Mann fährt mit zwei platten Reifen und unter Alkoholeinfluss

Kerken-Aldekerk (ots)

Am Montag (26. September 2022), gegen 10:50 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Rheurdt die B510 in Fahrtrichtung Aldekerk. Beim Fahrzeug des Mannes, einem Ford Transit, waren beide Räder auf der rechten Fahrzeugseite bis auf die Felgen heruntergefahren. An der Einmündung Am Stapperhof stoppte der Mann sein Fahrzeug und wurde durch Zeugen, welche zuvor bereits die Polizei verständigt hatten, in ein Gespräch verwickelt. Die kurze Zeit später eintreffenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stellten fest, dass der 44-jähriger unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde mit zur Wache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell