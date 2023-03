POL-LB: Ludwigsburg: Baugeräte aus Baucontainer gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Eine 46 Jahre alte Frau hielt sich am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr im Schlosspark in Hemmingen auf, als sie von einem noch unbekannten Mann belästigt wurde. Der Unbekannte, der etwa 23 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein soll, blieb in der Nähe der Frau stehen und manipulierte an seinem entblößten Glied. Als die 46-Jährige ihn ansprach und mit der Polizei drohte, flüchtete der Mann zu ...

