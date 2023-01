Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Montagmittag (09.01.2023) einen in der Neue Straße geparkten Transporter touchiert und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte soll zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr in der Neue Straße in Fahrtrichtung der Albert-Schäffle-Straße unterwegs gewesen sein und mutmaßlich beim Vorbeifahren den auf Höhe der Hausnummer 28 geparkten Transporter der Marke Ford Transit Custom auf der linken Fahrzeugseite beschädigt haben. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung der Albert-Schäffle-Straße fort. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

