POL-NI: Bückeburg - Fünf Verstöße bei Geschwindigkeitsmessungen an der Georgstraße

Nienburg (ots) - (Thi) Am Freitagnachmittag (30.09.2022) entwendete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam die Handtasche einer älteren Dame an der Neuen Wallstraße in Höhe Hausnummer 17 in Nienburg und verletzte diese dabei leicht. Die Polizei sucht Zeugen zu dieser Tat. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen ging die 91-jährige Nienburgerin gegen 16:20 Uhr mit ihrem Rollator entlang der Neuen Wallstraße in ...

mehr