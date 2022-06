Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung zu Schüssen in Lebensmittelmarkt mit zwei Toten in Treysa

Homberg (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 13:58 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/5241702 veröffentlichte Erstmeldung zu den Schüssen in Lebensmittelmarkt.)

Schwalmstadt-Treysa: Nachdem am heutigen Dienstag gegen 13 Uhr Schüsse in einem Lebensmittelmarkt in der Wierastraße in Schwalmstadt-Treysa fielen und anschließend von alarmierten Polizeikräften zwei tote Personen in dem Discounter aufgefunden wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Tatort ist weiträumig abgesperrt, eine Betreuungsstelle für Zeugen und Betroffene ist vor Ort eingerichtet worden.

Nach den ersten Ermittlungen zu dem Ablauf der Tat liegen derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung dritter Personen vor. Anhand übereinstimmender Zeugenaussagen hatte ein Mann in dem Markt zunächst auf eine Frau geschossen und sich anschließend offenbar unmittelbar danach selbst das Leben genommen. Außer der 53 Jahre alten Frau und dem 58 Jahre alten Mann sind nach aktuellem Kenntnisstand keine weiteren Personen zu Schaden gekommen. Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind nun Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder, Markus Brettschneider, ist vor Ort und kann unter Tel.: 0173-3057844 erreicht werden.

