POL-S: Diebe stehlen Mountainbike - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag (08.01.2023) in eine Schule an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen, an zwei weiteren Schulen an dieser Straße blieb es beim Versuch. Die Täter warfen zwischen 23.00 Uhr und 08.00 Uhr eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude, wo sie anschließend einen Kaffeeautomaten beschädigten, Feuerlöscher aus den Halterungen rissen, deren ...

