Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Nachtragsmeldung zu "Sendenerin wird Opfer eines Schockanrufs"

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4816038

Es gibt neue Hinweise zur tatverdächtigen Frau, die am Montag (08.08.22) einen fünfstelligen Geldbetrag von einer 80-jährigen Frau abholte. Sie hat schwarze Hautfarbe. Zudem sucht die Polizei nach einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen. Es kann sich dabei um ein Taxi oder anderes Fahrzeug handeln, das zur Tatzeit im Bereich der Straße Schloßfeld unterwegs war.

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Ursprungsmeldung:

Eine 80-jährige Frau aus Senden erhielt am 08.08.2022, gegen 12.30 Uhr, einen Anruf von einer männlichen Person.

Diese gab sich als Polizist aus und teilte der Sendenerin mit, dass ihre Tochter bei einem Verkehrsunfall eine andere Person tödlich verletzt habe. Um dem Gefängnis zu entgehen solle eine Kaution gezahlt werden.

Die 80-Jährige erkannte den Betrug nicht und führte mehrere Telefonate mit den Betrügern. Letztendlich holte eine weibliche Tatverdächtige, gegen 15.00 Uhr, den vereinbarten fünfstelligen Geldbetrag an der Wohnanschrift der Sendenerin ab.

Die Tatverdächtige zählte das Geld vor Ort und entfernte sich dann zu Fuß.

Aufgrund des emotional aufgelösten Zustand und einer Sprachbarriere, konnten bislang nicht mehr Details bei der Geschädigten erfragt werden.

Sie konnte die Tatverdächtige wie folgt beschreiben:

- ca. 160cm - schlank - lange, dunkle Haare - braune Tasche - braune Bekleidung

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Tipps zum Schutz vor Telefonbetrug:

- Die Polizei ruft niemals unter der Telefonnummer 110 an! - Bei Gesprächen dieser Art "misstrauisch" sein. Im Zweifel die - Polizei unter der Telefonnummer 110 selbst anrufen und den Vorfall mitteilen (keine Wahlwiederholung verwenden und bitte Telefon für einige Sekunden aufgelegt lassen, damit die vorherige Verbindung korrekt getrennt wird)! - Die Polizei fordert niemals Geldbeträge bzw. Wertgegenstände am Telefon ein! - Informationen über finanzielle oder familiäre Verhältnisse niemals am Telefon mitteilen! - Nicht am Telefon unter Druck setzen lassen - Gespräch sofort beenden! - Fremden Personen niemals Geldbeträge oder Wertgegenstände übergeben oder diese an einem vorgegebenen Ort deponieren! - Über Telefonprovider persönliche Datensätze aus dem Telefonbuch (Online und Druck) löschen lassen - Täter suchen hier gezielt nach Namen vermeintlich älterer Menschen! - Wenn möglich, Vertrauensperson hinzuziehen

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell