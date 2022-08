POL-HI: -- PK Elze -- Nachtragsmeldung zu Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Gronau vom 08.08.2022 Auftrags-Nr.: 4815660 hier: Ermittlungserfolg!

Hildesheim (ots) - (bue) In der Zeit vom 01.08.2022, 08:00 Uhr, bis zum 08.08.2022, 17:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Schuppen auf einem Grundstück in der Junkernstraße in 31028 Gronau (Leine). Aus dem Schuppen wurde ein Mountainbike entwendet. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Polizei Elze bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 ...

mehr