BPOL NRW: Frauen bieten Parfüm zum Verkauf an - Bundespolizei stellt zudem hochwertige Kopfhörer sicher

Essen (ots)

Am gestrigen Montagabend (17. Oktober) sollen zwei Frauen im Hauptbahnhof Essen Gegenstände zum Verkauf angeboten haben. Bundespolizisten stellten mehre Parfümflaschen und Kopfhörer, sowie Kleidung sicher.

Gegen 20 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei über ein verdächtiges Verhalten von zwei rumänischen Staatsbürgerinnen im Essener Hauptbahnhof. Diese gaben an, beobachtet zu haben, wie die 49- und 28-Jährigen Reisenden Parfümflaschen zum Verkauf angeboten haben. Die Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten die beiden Frauen. In der Tasche der 49-Jährigen fanden die Beamten hochwertige Bluetooth-Kopfhörer. Die Essenerin gab an, dass es sich bei dem Produkt nicht um ein Original handeln würde, sondern sie diese in einem Discounter gekauft habe. Eine Rechnung konnte sie den Beamten jedoch nicht vorlegen.

Recherchen der Bundespolizisten ergaben jedoch, dass sich die besagten Kopfhörer nicht in dem Sortiment des besagten Geschäfts befinden. Die Beamten durchsuchten die mitgeführte Tasche der 49-Jährigen und fanden weitere, noch originalverpackte, Bluetooth-Kopfhörer, sowie Kleidungsstücke darin. Insgesamt stellten die Beamten sieben Verpackungen mit Kopfhörern sicher, wovon vier einen Gesamtwert von 1.200 Euro aufweisen. In einer kleinen Tasche, welche unter dem Rock der 28-Jährigen befestigt war, befanden sich zudem drei verpackte Parfümflacons.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

