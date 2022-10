Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zeigt jungen Mann gleich mehrfach an

Münster/Unna (ots)

Am vergangenen Wochenende (15./16. Oktober) hat ein junger Mann gleich mehrere Strafanzeigen gesammelt.

Zunächst fiel der 20-jährige Mann am Samstagmorgen (15.Oktober) auf, da er den Regionalexpress 42 ohne den erforderlichen Fahrschein von Recklinghausen nach Münster nutzte. Nur drei Stunden später fuhr er mit dem ICE 519 von Münster nach Dortmund. Auch hier konnte er wiederum keinen Fahrschein vorweisen. In beiden Fällen wurden gegen den Tunesier Strafverfahren wegen des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Am Samstagabend wurden dann Beamte der Bundespolizei Münster angefordert, da es im Regionalexpress 42 zu einem versuchten Diebstahl gekommen sein soll. Vor Ort trafen die Beamten wieder auf den jungen Mann. Dieser hatte nun versucht, einem Fahrgast diverse Gegenständen aus dem Rucksack zu entwenden. Dies ist jedoch von dem Fahrgast verhindert worden. Im Rahmen der Identitätsfeststellung stellten die Bundespolizisten fest, dass der Mann eine Jacke trug, welche noch ein Warenetikett und ein Sicherheitssiegel trug. Noch vor Ort versuchte er, durch Abreißen des Etiketts, diesen vermutlichen Diebstahl zu vertuschen. Woher diese Jacke stammt, ist noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Während der Kontrollmaßnahme meldeten sich bei den Beamten mehrere Zeugen und gaben an, dass der jungen Mann aus einer herrenlosen Tragetasche eines unbekannten Fahrgastes eine rote Mütze entnahm, das Label-Etikett abriss und diese aufsetzte.

Im weiteren Verlauf meldete sich eine Frau bei den Beamten und gab an, dass sie in dem Zug von dem Mann sexuell belästigt wurde. Er legte ungefragt seine Hand auf ihren Oberschenkel und unterließ dies erst, als die Frau lautstark auf sich aufmerksam machte.

Gegen den Mann wurden an diesem Abend aufgrund des Diebstahls, des versuchten Diebstahls, der Unterschlagung und der sexueller Belästigung Strafverfahren eingeleitet. Somit hatte er am Samstag bereits insgesamt sechs Strafanzeigen gesammelt.

Am Sonntagabend (16. Oktober) meldete sich eine junge Frau auf der Wache der Bundespolizei in Münster. Ihr ist im Bereich der Windthorststraße das Smartphone aus der Jackentasche entwendet worden. Der zunächst unbekannte Täter hatte sehr aufdringlich ihre Nähe gesucht und dabei das Handy aus der offenen Jackentasche gezogen. Anschließend konnte er in Richtung Bahnhof entkommen.

Aufgrund der detaillierten Täterbeschreibung ist im Rahmen der Videoauswertung der junge Tunesier vom Samstag durch die Beamten wiedererkannt worden. Somit wurde gegen den Mann durch die Bundespolizei die siebte Strafanzeige an diesem Wochenende gefertigt.

Am späten Samstagabend erhielt die Bundespolizei Münster seitens der Landespolizei Unna Kenntnis, dass das entwendete Smartphone in der Unterkunft des Täters sichergestellt werden konnte. Die Geschädigte hatte es zuvor dort online orten können und setzte sich mit der Polizei Unna in Verbindung. Diese stellten vor Ort den mittlerweile gut bekannten Mann nebst Smartphone fest.

