Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aus Fenster gestürzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 29-Jähriger ist am Sonntagmittag bei einem Sturz aus einem Fenster verletzt worden. Passanten hatten schon die Erstversorgung begonnen, als die Polizeibeamten eintrafen. Ein Zeuge hatte den Sturz beobachtet. Der Betroffene hielt sich an einem geöffneten Fenster im zweiten Obergeschoß in einem Anwesen in der Hauptstraße auf. Er fiel aus unbekannten Gründen aus dem Fenster. Beim Aufprall auf den Boden hat er sich schwere Verletzungen zugezogen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Für kurze Zeit war die Hauptstraße nicht passierbar, damit der Einsatz aller Rettungskräfte gewährleistet werden konnte. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell