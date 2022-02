Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hausbrand in Greiz

Greiz (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:20 Uhr kam die Feuerwehr Greiz zu einem Gebäudebrand in der Leonhardtstraße zum Einstz. Vor Ort stand das leerstehende Wohngebäude in Vollbrand. Bei dem Brandfall handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Brandstiftung. Wenig später wurde zudem missbrächlich die Brandmeldeanlage am Parkhaus Lehmgrube in der Hohen Gasse ausgelöst. Durch den Brand in der Leonhardtstraße entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der PI Greiz zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell