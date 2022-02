Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 24-Jährigen festgenommen

Gera (ots)

Gera: Einen 24 Jahre alten Mann nahmen Polizeibeamte gestern Abend (24.02.2022) in einer Bank in der Leipziger Straße in Gera fest, nachdem dieser gegen 20:30 Uhr im dortigen SB-Bereich randalierte. Mit massiver Krafteinwirkung zerstörte er u.a. das Sicherheitsglas zum Kundencenter und versuchte in der Folge einen Stahltresor aus der Bank zu ziehen, was ihm nicht gelang. Neben dem eigentlichen Alarmeinlauf der Bank, rief der 24-Jährige selbst bei der Polizei an, um bat um Erscheinen der Beamten. Diese nahmen ihn folglich vorläufig fest und leiteten ein Verfahren ein. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen, welche weiterhin andauern. Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

