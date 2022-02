Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrüger unterwegs

Greiz (ots)

Weida: Ein dreister Betrüger sprach gestern Vormittag (24.02.2022) einen Senior in Weida (Gräfenbrücker Straße) an und gab sich als angeblichen Sohn einer ehemaligen Kollegin aus. Angeblich wollte er ein Geschenk überreichen und versuchte durch Täuschung das Vertrauen des späteren Geschädigten zu gewinnen. Im guten Glauben begab man sich schließlich zur Wohnung des Rentners. Dort erwartete ihn jedoch kein Geschenk, sondern vielmehr ein ominöses Verkaufsgeschäft. Der Betrüger versuchte dem 81-Jährigen einen völlig überteuerten Mantel verkaufen und zwei Lederjacke zu überreichen. Zum Glück ging der Senior nicht auf den Kauf ein, so dass der Täter von dannen zog. Hinweise zu seiner Identität liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zum Täter unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. Die Polizei möchte vor dieser dreisten, polizeibekannten Betrugsmasche warnen. Die Betrüger versuchen Ihr Vertrauen zu gewinnen und wollen an Ihre Wertsachen bzw. Ihr Geld. Daher gehen Sie nicht auf derartige Verkaufsgespräche ein, zumal es sich meist um minderwertige Waren handelt. Nehmen Sie niemanden mit nach Hause und informieren Sie Ihre Polizei. (RK)

