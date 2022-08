Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbeabsichtigte Schussabgabe

Blankenheim (ots)

Drei Klassen der Ahr-Grundschule Blankenheim besuchten am heutigen Dienstagvormittag (30.08.2022) das Rathaus Blankenheim. Im Rahmen ihres Aufenthaltes besichtigte die Gruppe auch die Räume des dortigen Bezirksdienstposten. Der vor Ort anwesende Beamte führte die Kinder durch die Räume. Um sie den kleinen Gästen einmal zu zeigen, entnahm der Beamte eine Dienstpistole aus dem Tresor der Dienststelle. Aus bisher ungeklärter Ursache löste sich hierbei ein Schuss. Das Projektil durchdrang eine Ständerwand und blieb in einem dahinter stehenden Schrank stecken. Hierbei wurde nach bisherigem Ermittlungsstand niemand verletzt. Es entstand Sachschaden. Beamtinnen und Beamte des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz nahmen Kontakt zur Schulleitung auf. Den Kindern, den Lehrkräften sowie auch dem Polizeibeamten wurde ein Betreuungsangebot unterbreitet. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf führt derzeit die Kreispolizeibehörde Euskirchen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aachen durch. Derzeit ergeben sich keine Hinweise auf eine Straftat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell