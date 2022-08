Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Euskirchen, Wilhelmstraße (ots)

Am Montagabend befuhr ein 29-jähriger Fahrradfahrer aus Euskirchen die Bahnhofstraße in Richtung Neustraße und überquerte zügig fahrend den Zebrastreifen, um auf die Neustraße zu fahren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin, auch aus Euskirchen, die Wilhelmstraße in Richtung Europaplatz. Auf dem Zebrastreifen kam es zum Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Fahrradfahrer klagte über Schmerzen an Bein und Fuß. Er wurde mittels Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Pkw-Fahrerin wurde später auf der Polizeiwache Euskirchen vorstellig. Ihr Führerschein wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Die junge Frau muss sich nun wegen Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht strafrechtlich verantworten.

