Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Frau von Exhibitionist belästigt

Ludwigsburg (ots)

Eine 46 Jahre alte Frau hielt sich am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr im Schlosspark in Hemmingen auf, als sie von einem noch unbekannten Mann belästigt wurde. Der Unbekannte, der etwa 23 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein soll, blieb in der Nähe der Frau stehen und manipulierte an seinem entblößten Glied. Als die 46-Jährige ihn ansprach und mit der Polizei drohte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Tiergehege und weiter in Richtung Bahnhof. Er hat eine schmale Statur und ein schmales Gesicht. Seine Haare sind kurz und schwarz mit leichten Wellen. Der Mann hat einen dunklen Teint und ein südländisches Erscheinungsbild. Er war zur Tatzeit mit einem grünen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jacke mit Kapuze bekleidet, wobei er beide Kapuzen über den Kopf gezogen hatte. Zudem trug er eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Sneakers mit weißen Zeichen an der Seite und führte einen schwarzen Rucksack mit weißen Verzierungen mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an HINWEISE.KRIPO.LUDWIGSBURG@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

