Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kleidercontainer und Mülleimer in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter setzen am Mittwochmorgen gegen 01:20 Uhr einen in der Eugen-Bolz-Straße aufgestellten Altkleidercontainer sowie einen Mülleimer in Brand. Den Brand des Mülleimers konnte eine alamierte Streife des Polizeireviers Böblingen noch mit einem Feuerlöscher löschen. Ein Kleidercontainer, der einige Meter entfernt aufgestellt war, stand jedoch bereits vollständig in Flammen. Diese schlugen im weiteren Verlauf auf einen zweiten Container über. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Die entstandene Schadenshöhe am Mülleimer sowie den beiden Altkleidercontainern ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07031 1313-0 oder per E-Mail unter boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell