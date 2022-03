Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle aus Pkw - Festnahme

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein Zeuge wurde am Mittwochabend um 22:15 Uhr auf Geräusche im Tannenweg aufmerksam und beobachtete gleich darauf zwei junge Männer, die sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Die alarmierten Beamten des Polizeireviers Wiesloch stellten am Tatort fest, dass der betroffene Pkw offenbar nicht verschlossen war und die flüchtigen Täter dieses nach Wertgegenständen durchsucht hatten. Bei der anschließenden Fahndung wurden die Uniformierten auf einen 16-Jährigen aufmerksam. Dieser trug einen Laptop bei sich, dessen Herkunft er allerdings nicht plausibel erklären konnte. Offenbar hatte der junge Mann diesen zuvor aus einem ebenfalls unverschlossenen Pkw entwendet. Er wurde festgenommen.

Noch während die Beamten vor Ort eingesetzt waren, kamen weitere Zeugen auf diese zu. Diese beobachteten kurz zuvor junge Männer, die in der Gottlieb-Daimler-Straße das Innere eines Pkw durchsuchten und daraus Gegenstände entnahmen. Bei der anschließenden Verfolgung gelang es den Zeugen einen 22-Jährigen bis festzuhalten. Auch er wurde von Beamten festgenommen.

Der 15- und 22-Jährige gelangen nun wegen Diebstahls zur Anzeige. Wie viel Beute diese machten, ist bislang Ermittlungssache. Ebenso ob ein oder mehrere Mittäter beteiligt waren, denen die Flucht gelang. In diesem Zusammenhang sucht das Polizeirevier Wiesloch nach weiteren Zeugen, die ebenfalls Verdächtiges beobachtet haben oder aus deren Pkw möglicherweise ebenfalls Gegenstände entwendet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 06222 57090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell