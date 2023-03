POL-LB: Bietigheim: Kompletträdersätze aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Besigheim sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich zwischen Montag 22:00 Uhr und Dienstag 08:30 Uhr in der Traubenstraße in Walheim zugetragen hat. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines dort abgestellten VW. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise werden telefonisch unter 07143 40508-0 oder per ...

