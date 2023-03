Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 21.01.2023, 09:54 Uhr: Marbach am Neckar - Schwer verletzter Fußgänger nach Verkehrsunfall verstorben

Ludwigsburg (ots)

Bereits am 20.01.2023 war es in der Bahnhofstraße in Marbach am Neckar zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 62-jähriger Fußgänger beim Überqueren eines Kreuzungsbereichs einen auf der Bahnhofstraße fahrenden Mercedes übersehen hatte und von dem Fahrzeug erfasst worden war. Der Fußgänger zog sich dabei schwere Verletzungen zu (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5422170). Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde die Erstellung eines Gutachtens zur Klärung der Unfallursache angeordnet. Am Montag, den 27.02.2023 erlag der 62-Jährige schließlich seinen Verletzungen in einem Krankenhaus. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet weiterhin mögliche Zeugen des Unfallhergangs vom 20.01.2023, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per Email an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

