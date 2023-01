Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Linienbus

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, dem 13.01.2023, kam es gegen 12:30 Uhr in der Mundenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus. Der Bus musste beim Befahren der Mundenheimer Straße einem Radfahrer ausweichen, der vom Gelände der Berufsbildende Schule Wirtschaft I auf die Fahrbahn einfuhr. Hierbei kollidierte der Bus mit einem geparkten Pkw und schob diesen auf ein weiteres parkendes Fahrzeug. Zusätzlich wurde ein Baum in Mitleidenschaft gezogen. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Fahrgast des Linienbusses wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 21.000 EUR. Hinweise, insbesondere zur Identität des Fahrradfahrers, werden bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefon 0621 963-2122 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegengenommen.

