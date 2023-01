POL-PPRP: Unbekannte bei E-Scooter Diebstahl beobachtet - Besitzer gesucht

Schifferstadt (ots) - Unbekannte brachen am Donnerstag (12.01.2023) in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Schifferstadt ein. Bislang wurden keine Gegenstände entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen ...

