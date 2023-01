POL-PPRP: Einbruch in Einfamilienhaus

Speyer (ots) - Am Mittwoch (10.01.2023), in der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gluckstraße in Speyer ein und stahlen Schmuck aus dem Haus. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat am Mittwoch verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Gluckstraße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer ...

