Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Mopedunfall in Pasewalk mit zwei schwerverletzten Personen

Pasewalk (LK VG)

Am 25.09.2022, gegen 03:10 Uhr, kam es in Pasewalk zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad und zwei schwerverletzten Personen. Der 15-jährige deutsche Mopedfahrer und sein deutscher 16-jähriger Sozius befuhren den Gemeindewiesenweg in Pasewalk aus Richtung Viereck kommend. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kam der Kraftfahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Moped ins Schlingern und in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Laternenmast. Am Moped entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und der Laternenmast wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Sowohl der Fahrzeugführer als auch der Sozius wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit dem Rettungswagen in das Klinikum nach Pasewalk verbracht werden. Das Kleinkraftrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Eine Überprüfung des Versicherungskennzeichens ergab, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb gesetzt und nicht versichert war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg Tel.: 0395/5582 2131

