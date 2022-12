Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wegen E-Zigarette: Unbekannter Fahrgast attackiert Busfahrer; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Weil er im Bus E-Zigarette rauchte und daraufhin rausgeworfen wurde, hat ein bislang unbekannter Fahrgast am gestrigen Montagabend einen Busfahrer angegriffen und leicht verletzt. Die Ermittler der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Nach bisherigem Kenntnisstand handelte es sich um einen ca. 1,80 Meter großen und schlanken Mann, der ein weißes Basecap, eine blaue Jeans, eine schwarze Lederjacke sowie schwarz-weiße Nike Turnschuhe trug. Er soll von seiner Begleiterin, die auffällig rot geschminkte Lippen hatte, mit "Peter" angesprochen worden sein.

Wie der deutlich unter dem Eindruck der Geschehnisse stehende 49-jährige Busfahrer den aufnehmenden Beamten des Innenstadtreviers berichtete, war der spätere Täter gemeinsam mit der Frau gegen 19:55 Uhr in der Mauerstraße in den Linienbus eingestiegen. Als der 49-Jährige in der Kölnischen Straße bemerkte, dass der Fahrgast E-Zigarette rauchte, hielt er an, rief den Mann nach vorne und wollte ihn des Busses verweisen. Dieser reagierte sofort aggressiv und schlug nach dem Fahrer, der nun aufstand und den Angreifer aus dem Bus führen wollte. Im weiteren Verlauf spuckte der Täter den 49-Jährigen an und schlug sowie trat mehrmals auf ihn ein, bevor er mit seiner Begleiterin zu Fuß flüchtete. Eine Passantin hatte den Vorfall beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten leider nicht zum Erfolg.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Hinweise auf den unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

