Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Neukirchen, Schwalm- Eder-Kreis, Brand einer Lagerhalle

Kassel (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde in Neukirchen der Brand einer Lagerhalle gemeldet. In der Lagerhalle wurde eine größere, bislang noch nicht bezifferte Anzahl von Schuhen gelagert. Das Gebäude brannte vollständig nieder, die Löscharbeiten dauerten bis etwa 05:00 Uhr. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Der Gebäudeschaden wird vorerst auf ca. 250.000EUR geschätzt, der Schaden der verbrannten Ware muss noch ermittelt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizei in Homberg übernommen.

Thomas Stumpf, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

