POL-KS: Zwei Wohnungsbrände in Holländischer Straße: Ermittlungen zu Ursachen dauern an

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 4:28 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5397463 veröffentlichte Pressemitteilung zu einem der Brände.)

Kassel-Nord: Am heutigen Montag mussten Feuerwehr und Polizei zu zwei Wohnungsbränden in der Holländischen Straße ausrücken. Wie bereits am frühen Morgen mit einer Pressemitteilung berichtet, war es gegen 2:20 Uhr zunächst im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Holländischen Platz aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand gekommen. Dabei wurden zwei Bewohnerinnen anderer Wohnungen im Haus durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Gegen 7:00 Uhr kam es dann zu einem Brand in der Holländischen Straße, nahe des Westrings. Dort war ein Feuer in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen und hatte für Sachschäden in noch unbekannter Höhe gesorgt. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Bewohner der betroffenen Wohnung war jedoch im Freien wegen der Eisglätte gestürzt und hatte sich verletzt, weshalb er mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ob in diesem Fall ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. In beiden Fällen ermitteln nun die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariat 11 der Kasseler Kripo.

