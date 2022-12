Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen, Polizei Hagen und Polizei Siegen: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt - #polsiwi

Siegen (ots)

Am 13. August 2022 kam es in Siegen in der Friedrich-Friesen-Straße (am Gasometer) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Zwei bislang unbekannte Tatverdächtige waren auf einen 26-jährigen Mann losgegangen und einer der Tatverdächtigen hatte den Geschädigten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt.

Die ursprüngliche Pressemeldung zum Nachlesen:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65854/5297090

Durch Ermittlungen der Mordkommission konnten zwei verdächtige Personen auf Videoaufzeichnungen erkannt werden, die als Tatverdächtige in Betracht kommen. Die Öffentlichkeitsfahndung gibt es im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/93227

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den gezeigten Personen geben können, sich bei der Polizei in Hagen unter der 02331/986-0 oder der Polizei in Siegen unter der 0271/7099-0 zu melden.

