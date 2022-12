Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 9-jähriges Mädchen angefahren Polizei sucht nach unfallflüchtigem schwarzen PKW #polsiwi

Siegen - Kaan-Marienborn (ots)

Am Freitagabend (02.12.2022) ist es gegen 17:45 Uhr in Kaan-Marienborn zur einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei ist ein 9-jähriges Mädchen angefahren worden.

Das Mädchen wollte als Fußgängerin an der Kreuzung Hauptstraße / Breitenbacher Straße die Breitenbacher Straße an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Siegen (zum Imbiss auf der anderen Straßenseite) überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Ampel Grünlicht für das Kind. Aus Richtung Dielfen fuhr ein schwarzer PKW auf der Hauptstraße und beabsichtigte nach rechts in die Breitenbacher Straße abzubiegen. Auch für diesen PKW galt an der Ampel Grünlicht, allerdings weist ein gelbes Blinklicht auf den Vorrang querender Fußgänger hin.

Der PKW erfasste beim Abbiegen die 9-Jährige und verletzte diese leicht. Das Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Volnsberg.

Das Verkehrskommissariat hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder den Unfallverursacher selbst, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 zu melden.

