POL-OF: Passant "findet" vermissten Senior aus Neu-Anspach; Hilferufe vertreibt Diebe; Fußgänger bedroht Radfahrer und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Passant "findet" vermissten Senior aus Neu-Anspach; Hilferufe vertreibt Diebe; Fußgänger bedroht Radfahrer

Bereich Offenbach

1. Jugendliche ist wieder da - Langen

(aa) Die vermisste 14-Jährige aus Langen ist wieder da. Sie wurde von Polizeikräften im Bereich Mannheim aufgegriffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Hyundai i 30 entwendet - Neu-Isenburg

(jm) Autodiebe stahlen zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh in der Bahnhofstraße einen in Höhe der 200er-Hausnummern geparkten Hyundai i30. Das graue Fahrzeug, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, verschwand zwischen 15.15 und 3.40 Uhr. Die Kripo bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des Autos unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Passant "findet" vermissten Senior aus Neu-Anspach - Seligenstadt

(aa) Der vermisste 80-Jährige aus Neu-Anspach ist unversehrt wieder zu Hause. Ein aufmerksamer Passant hat ihn tatsächlich in Seligenstadt angetroffen und auf die Polizeistation gebracht. Von dort wurde mit den verständigten Angehörigen seine Rückreise organisiert. Die Öffentlichkeitsfahndung des Polizeipräsidiums Westhessen hat sich daher erledigt.

4. Zeugensuche: Metall von Firmengelände gestohlen - Mainhausen/Zellhausen

(fg) Nachdem Unbekannte in der Nacht zum Dienstag rund eine Tonne Metallverschnitte sowie Metallrohre vom Gelände eines Firmengeländes in der Straße "Ostring" entwendet hatten, sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen. In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen, 5 Uhr, gelangten die Metalldiebe zunächst auf das Gelände und verluden anschließend die in Gitterboxen gelagerten Metalle. Aufgrund des Gewichts geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ein größeres Fahrzeug zum Abtransport ihrer Beute benutzten. Auch der Ladevorgang dürfte laut den Ermittlern einige Zeit in Anspruch genommen haben. Zeugen des Metalldiebstahls melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Bereich Main-Kinzig

1. Paketzusteller abgepasst und Ware gestohlen - Hanau

(fg) Vergangenen Freitag (2. September) wurden zwei Paketzusteller in der Hanauer Innenstadt Opfer einer möglichen neuen Diebstahlsmasche. Im ersten Fall hatte ein Auslieferer in der Nordstraße im Bereich der 70er-Hausnummern gegen 9.30 Uhr ein Paket zugestellt, als er kurz darauf von einer unbekannten Frau auf dem Rückweg zum Zustellerfahrzeug angesprochen, abgelenkt und dadurch aufgehalten wurde. Die unbekannte Frau wollte den Zulieferer offensichtlich gezielt ablenken, da der Zusteller im Anschluss den Diebstahl mehrerer Pakete aus seinem Wagen feststellte. Offenbar hatte ein Mittäter die Pakete gestohlen und war anschließend geflüchtet. Kurz darauf soll es in der Stresemannstraße im Bereich der einstelligen Hausnummern zu einem ähnlich gelagerten Fall gekommen sein. Auch hier wurden Paketsendungen aus einem Zustellerfahrzeug entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte in beiden Fällen dieselbe Frau die Paketzusteller angesprochen haben. Die Unbekannte war etwa 1,65 Meter groß und hatte schwarze Haare mit braunen Spitzen. Sie trug große Ohrringe und war mit einer schwarzen Stoffhose sowie einer schwarzen Jacke bekleidet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Hilferufe vertreibt Diebe - Hanau

(cl) Unsanft wurde in der Nacht zum Mittwoch ein 60-jähriger Imbissbesitzer von zwei unbekannten Täter geweckt. Diese sollen gegen 2.45 Uhr durch ein Fenster in den kleinen Laden in der Lamboystraße eingedrungen sein. Dort stießen sie auf den schlafenden Besitzer und fragten ihn nach der Kasse. Als sich die Täter, die beide als männliche Jugendliche beschrieben werden, an der Kasse zu schaffen machten, schrie der Geschädigte laut um Hilfe. Daraufhin ergriffen die Jugendlichen ohne Beute die Flucht. Sie sollen zwischen 16 und 19 Jahre alt gewesen sein. Der eine von ihnen, circa 1,70 Meter groß, war hell, der andere, etwa 1,90 Meter groß und dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Mehrfamilienhaus wurde mit Farbe besprüht - Hanau

(aa) Unbekannte haben gleich an zwei Tagen hintereinander ein Mehrfamilienhaus in der Innenstadt am Hafenplatz mit Farbe besprüht. Am Montagabend hinterließen die Täter zunächst ein Graffiti von etwa zweieinhalb Metern; die Feststellzeit war um 20.30 Uhr. Am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, wurden weitere Schmierereien an dem Wohnhaus festgestellt. Die Wortlaute erstreckten sich einmal auf über 2,50 Meter und im anderen Fall auf etwa 1,25 Meter. Teil der Ermittlungen ist auch, ob hier dieselben Täter zugange waren. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

4. Mann soll sich entblößt haben - Festnahme - Bruchköbel/Niederissigheim

(aa) Polizeibeamte nahmen am Dienstagnachmittag einen Mann vorläufig fest, der sich kurz nach 17 Uhr in der Fliederstraße vor zwei Kindern und einem Jugendlichen entblößt haben soll. Der 40-Jährige stand augenscheinlich stark unter Alkohol- und wohl auch unter Drogeneinfluss. Der Mann aus Bruchköbel musste für die polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Die Ermittlungen dauern an.

5. Fußgänger bedroht Radfahrer - Bad Orb

(cl) "Das ist ein Fußweg, kein Radweg" - mit diesen Worten soll ein etwa 50-jähriger Mann einen 41-jährigen Fahrradfahrer auf der Willi-Heim-Promenade der Kurstadt angehalten und hierbei eine Schusswaffe vorhalten haben. Die Tat ereignete sich am Dienstag, um kurz vor 14 Uhr, circa 200 Meter vor dem Freibad. Nachdem weitere Spaziergänger in der Nähe erschienen, soll der Fußgänger seine Waffe weggesteckt und in Richtung Bad Orb gelaufen sein. Er war mit einem Dackel unterwegs, hatte schwarz/graue Haare und trug einen Drei-Tage-Bart, eine Sonnenbrille sowie ein schwarzes Shirt. Hinweise nimmt die Polizei Bad Orb unter 06052 91480 entgegen.

6. Wer sah die Dieseldiebe? - Schlüchtern

(fg) Auf einer Baustelle in der Breitenbacher Straße im Bereich der 30er-Hausnummern waren Dieseldiebe in der Nacht zum Dienstag am Werk und zapften rund 250 Liter Kraftstoff aus drei abgestellten Baggern ab. Ersten Erkenntnissen zufolge liegt die Tatzeit zwischen Montagnachmittag, 15.30 Uhr und Dienstagmorgen, 6.30 Uhr. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Schlüchtern unter der Rufnummer 06661 9610-0.

07.09.2022

