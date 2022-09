Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Drei Verletzte bei Unfall in der Friedhofstraße; Spritdiebe lassen Fluchtfahrzeug zurück; Auf 19-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer hat Hinweise zum roten Auto? - Offenbach

(fg) Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Strahlenberger Straße im Bereich der Auffahrt zur Autobahn 661 bei der dortigen Ampelanlage ein Verkehrsunfall, in dessen Folge das verursachende rote Fahrzeug davonfuhr. Kurz vor 15 Uhr stand der Fahrer eines schwarzen VW Passat auf der Linksabbiegerspur in Richtung Autobahnauffahrt, währenddessen der Fahrer eines roten Wagens auf der rechten Spur, welche für den Verkehr geradeaus freigegeben ist, unterwegs war. Im Rahmen des Vorbeifahrens touchierte der rote Wagen den VW im Stoßstangenbereich. Es entstand ein Schaden von rund 2.500 Euro. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 0618391155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

2. 13-jährige Vermisste ist wieder da - Langen

(fg) Die seit Donnerstagabend vermisste 13-Jährige aus Langen ist am Wochenende wieder nach Hause zurückgekehrt. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

3. Drei Verletzte bei Unfall in der Friedhofstraße - Neu-Isenburg

(fg) Drei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 11 ereignet hat. Aufgrund von stockendem Verkehr beabsichtigte ein 30 Jahre alter VW-Fahrer nach links über die zwei Fahrspuren der Gegenfahrbahn abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen weißen Peugeot, an dessen Steuer eine 43 Jahre alte Frau saß. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Peugeot-Fahrerin aus und kollidierte mit einer Laterne. Die im Wagen befindlichen Mitfahrerinnen im Alter von zehn und 18 Jahren wurden durch den Zusammenprall ebenfalls leicht verletzt. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Polizeistation in Neu-Isenburg zu melden.

4. Zeugen nach Unfall mit Streifenwagen gesucht - Heusenstamm

(cl) Drei Verletzte und ein höherer Sachschaden sind die Bilanz nach einem Unfall am Sonntagabend mit einem Streifenwagen. Kurz nach 20 Uhr befuhren der Polizeibeamte und sein Kollege die Ringstraße in Richtung Obertshausen, wobei nach ersten Erkenntnissen am Streifenwagen Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet waren. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer aus Hainburg befuhr in diesem Moment die Hohebergstraße in Richtung Dietzenbach. An der Kreuzung Ringstraße/ Hohebergstraße soll der Streifenwagen die Hohebergstraße bei Rot anzeigender Ampel überquert haben. Im gleichen Moment fuhr auch der Hainburger in die Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß, wonach alle Beteiligten leichtverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Zusammenprall wurde auch die Ampelanlage beschädigt. Es entstand erheblicher Sachschaden, etwa 55.000 Euro. Die Autobahnpolizei aus Langenselbold hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Spritdiebe lassen Fluchtfahrzeug zurück - Hanau

(aa) Spritdiebe waren am späten Sonntagabend, gegen 23.35 Uhr, in der Hafenstraße zugange. Als die beiden Täter ertappt wurden, flüchteten sie in einem weißen Mercedes Vito. Dieser wurde im Rahmen der Fahndung in der Benzstraße in Höhe der Hausnummer 16 verlassen aufgefunden und sichergestellt. Die Täter hatten zunächst an einer Sattelzugmaschine den Tankdeckel aufgebrochen und etwa 150 Liter Diesel-Kraftstoff mit einem Gartenschlauch abgezapft. Als sich der 35 bis 40 Jahre alte Unbekannte (weißes T-Shirt) mit seinem Komplizen (rotes T-Shirt) wenige Meter weiter an einem weiteren Lastwagen zu schaffen machten, wachte der Lkw-Fahrer in seiner Kabine auf und vertrieb die Diebe. Zeugen nahmen noch die Verfolgung des weißen Vito, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren, zunächst auf und brachen diese dann richtiger Weise aus Sicherheitsgründen ab. Polizeibeamte fanden kurz darauf den gesuchten Mercedes unverschlossen und unter anderem mit mehreren leeren Kanistern auf der Ladefläche auf. Die Insassen waren verschwunden. Die Kriminalpolizei wertet nun die gesicherten Spuren aus und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

2. Krad wurde gestohlen - Hanau

(aa) Diebe stahlen zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag in der Philippsruher Allee ein geparktes Motorrad. Die Eigentümerin hatte ihr Krad (BMW R 90, schwarz, HU-Kennzeichen) gegen 22.30 Uhr auf dem Kettenhofparkplatz vor dem Schloss Philippsruhe abgestellt. Nach dem Besuch des dortigen Bürgerfestes ließ sie ihre Maschine stehen und wollte diese am nächsten Tag, gegen 10 Uhr, abholen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-120.

3. Fahrendes Auto mit Ei beworfen: Polizei sucht Zeugen - Hanau

(fg) Bereits vergangenen Montag (29. August) wurde ein fahrendes Auto in der Straße "Kleine Hainstraße" im Bereich der 10er-Hausnummern mit einem Ei beworfen, weshalb die Polizei nun entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat und nach Zeugen sucht. Gegen 18.25 Uhr war der 46 Jahre alte Fahrer in Richtung Hanauer Vorstadt unterwegs, als er einen lauten Knall wahrnahm; daraufhin bremste der Hanauer seinen VW Sharan abrupt ab. Der Geschädigte stieg aus seinem Wagen aus und stellte fest, dass sein Auto mit einem Ei beworfen und am rechten Frontscheinwerfer getroffen worden war. Ein Schaden am VW entstand nicht, die Verschmutzung konnte rückstandlos entfernt werden. Allerdings wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-0 bei der Polizei in Hanau.

4. Auf 19-Jährigen kommen mehrere Strafanzeigen zu - Bad Soden-Salmünster

(fg) Einen 19-jährigen Peugeot-Fahrer nahmen Beamte der Polizeistation in Bad Orb am Samstagabend, gegen 21.30 Uhr, in Hausen vorläufig fest. Zuvor wollte sich der junge Mann einer Fahrzeugkontrolle, die auf einem Supermarktparkplatz in der Straße "Am Palmusacker" stattfinden sollte, entziehen. Er fuhr davon und verunfallte mit dem Peugeot in einer nahegelegenen Baustelle. Bei der vorläufigen Festnahme stellten die Beamten gleich mehrere strafrechtlich relevante Verstöße fest. So ergab eine Überprüfung des verunfallten Autos, dass dieses Anfang Juli in Lohrhaupten entwendet worden war. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichenschilder wurden Ende Mai gestohlen. Der Kleinwagen wurde daraufhin zur Spuren- und Eigentumssicherung abgeschleppt. Im Auto fanden die Beamten eine Bohrmaschine sowie eine EC-Karte, die auf eine andere Person ausgestellt war. Die Bohrmaschine und die EC-Karte wurden daraufhin ebenfalls sichergestellt. Zudem bestand der Verdacht, dass der Fahrer, der offensichtlich keinen Führerschein besitzt, unter Drogeneinfluss unterwegs war; daher wurde in den Räumlichkeiten der Polizeistation eine Blutprobe entnommen. Im Peugeot fanden die Beamten bei der Durchsicht noch einen Klumpen Haschisch, weshalb der junge Mann nun noch ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu erwarten hat. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige, der aus dem Main-Kinzig-Kreis kommt, vorerst entlassen.

