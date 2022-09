Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 04. September 2022

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Feuer im Wald - Hainburg

Am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, wurde der Polizei von mehreren Anrufern ein Feuer im Wald bei Hainstadt, südlich der Landesstraße 3416 gemeldet. Die Beamten und die Feuerwehr konnten in diesem Bereich einen Brand feststellen, der eine ungefähre Ausdehnung von 3.000 Quadratmetern hatte. Zur weiteren Absuche des Waldgebietes kam auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Gegen 24 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Personen kamen nicht zu Schaden, die Brandursache und die Höhe des Sachschadens sind nicht bekannt. Da drei vermutete Brandstellen als Ursache festgestellt wurden, kann die Polizei Brandstiftung nicht ausschließen, ermittelt in alle Richtungen und bittet Personen, die Hinweise zur Entstehung des Feuers machen können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 04.09.2022, Müller, PvD

