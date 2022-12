Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raubüberfall auf Getränkemarkt: Zwei Kunden als Zeugen gesucht

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 16.12.2022, um 21:19 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5396817 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel-Rothenditmold:

Nach dem Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Rothenditmold am Freitagabend laufen die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo auf Hochtouren. Die beiden unbekannten Täter konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Wie die Ermittler berichten, hatten sich zur Tatzeit zwei Kunden in dem Geschäft aufgehalten, die bei Eintreffen der ersten Polizeistreifen nicht mehr vor Ort waren. Die beiden Männer sind offenbar wichtige Zeugen und werden dringend gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Der Raub auf den Getränkemarkt hatte sich am Freitagabend gegen 19:55 Uhr ereignet. Zu dieser Zeit hatten die beiden maskierten Täter unter Vorhalt von Messern von den beiden anwesenden Mitarbeitern die Öffnung der Kasse gefordert. Nachdem die Kassiererin der Forderung nachgekommen war, entnahmen die Täter Bargeld und forderten anschließend die Öffnung des Tresors. In diesem Moment verließ einer der beiden an der Kasse stehenden Kunden das Geschäft. Da die Räuber offenbar vermuteten, dass er die Polizei rufen will, folgte ihm zunächst einer der Täter und lief nach draußen, bevor auch sein Komplize ohne zusätzliche Beute aus dem Geschäft flüchtete.

Von den beiden Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1. Männlich, ca. 1,85 Meter groß, korpulente Statur, olivgrüne Winterjacke, ansonsten dunkle Bekleidung, schwarze Maske.

2. Männlich, ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur, trug schwarze Kleidung, eine schwarze Maske und weiße Schuhe.

Die wichtigen Zeugen sollen zwei ca. 25 Jahre alte Männer gewesen sein, die offensichtlich gemeinsam eingekauft hatten. Die beiden Kunden sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Raubüberfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell