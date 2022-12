Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel-Rothenditmold: Bewaffneter Raubüberfall auf Einkaufsmarkt

Kassel (ots)

Am Freitag, 16.12.2022, 19:55 Uhr, fand ein bewaffneter Raubüberfall auf einen Einkaufsmarkt in der Wolfhager Straße in Kassel-Rothenditmold statt. Zur Tatzeit betraten zwei Täter den Einkaufsmarkt und drängten zunächst zwei Kunden zur Seite. Anschließend forderten die beiden Täter unter Vorhalt von je einem Messer die 35-jährige Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Beide Täter entnahmen sodann Scheingeld in bislang noch unbekannter Höhe aus der Kasse. Sie verließen mit der Beute den Einkaufsmarkt zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: Männliche Person, 170-180 cm groß, olivgrüne Winterjacke, ansonsten dunkel bekleidet, vermummt, mit einem Messer bewaffnet 2. Täter: Männliche Person, ebenfalls 170-180 cm groß, schwarze Daunenjacke, ebenfalls dunkel bekleidet, weiße Schuhe, vermummt, ebenfalls mit einem Messer bewaffnet Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Festnahme der beiden Täter. Bei dem Raubüberfall wurde nach jetzigem Kenntnisstand niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

