POL-KS: Folgemeldung zum Unfall auf B 7 bei Kaufungen: Beide Fahrer schwer verletzt

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Wie die am Unfallort auf der B 7 bei Kaufungen eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, ist dort gegen 6:40 Uhr ein VW Transporter mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammengestoßen. Die beiden Fahrer, ein 49-Jähriger aus Kassel und ein 22 Jahre alter Mann aus Helsa, sind dabei schwer verletzt worden und wurden von Rettungskräften in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Bei dem 22-Jährigen soll nach bisherigen Informationen Lebensgefahr bestehen.

Zum Unfallhergang ist bisher bekannt, dass der 49-Jährige am Steuer des VW Transporters auf der B 7 in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er mit dem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur und stieß gegen die linke Fahrzeugseite des entgegenkommenden VW Polo, den der 22-jährige Mann steuerte. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. In die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde auch ein Gutachter eingeschaltet. Die B 7 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten zunächst für eine knappe Stunde in beide Richtungen und bis 10:00 Uhr in Richtung Kassel gesperrt werden, wodurch es zu Stau und Behinderungen im Berufsverkehr kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

