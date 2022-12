Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kindergarten in Niestetal: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in den Kindergarten in der Cornelius-Gellert-Straße in Niestetal-Heiligenrode eingebrochen. Beute machten die Täter nach bisherigen Informationen nicht, richteten aber durch ihr brachiales Vorgehen Schäden von rund 1.000 Euro an Fenstern und Schränken an. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können.

Wie die zur Spurensicherung und Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) berichten, hatte sich der Einbruch in den Kindergarten "Regenbogen" zwischen dem gestrigen Mittwoch, 17:30 Uhr, und dem heutigen Morgen, 7:00 Uhr, ereignet. Über welches Fenster die Täter in das Gebäude eingestiegen sind, ist noch nicht abschließend geklärt. Im Kindergarten durchsuchten sie verschiedene Räume und Schränke nach Wertsachen. Dabei wurden sie offenbar nicht fündig, denn nach derzeitigem Ermittlungstand gingen die Einbrecher leer aus.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo führen die weiteren Ermittlungen in diesem Fall. Sie bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Kindergartens verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

