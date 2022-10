Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: LKr. Emmendingen: Waldkirch: Fahrradreifen zerstochen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, dem 13.10.2022, stellte eine Frau ihr Pedelec während ihres Einkaufs vor einem Einkaufsmarkt in der Freiburger Straße ab. Als sie wieder zurückkam, musste sie feststellen, dass beide Reifen zerstochen waren. Das graue, mit Motorkraft unterstützte Damenrad der Geschädigten stand an den dafür vorgesehenen Bügeln neben den Einkaufswägen, zwischen den Gebäuden des Lidl Einkaufsmarktes und Fressnapf. Die Tatzeit kann in etwa auf die halbe Stunde zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr eingegrenzt werden. Wer sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich mit dem Polizeirevier Waldkirch in Verbindung setzen. Telefon: 07681/4074-0.

