POL-FR: Schopfheim: Auffahrunfall auf Bundesstraße - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 13.10.2022, kurz vor 06.30 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in der Waldstraße mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte in dem Mehrfamilienhaus die betreffende Wohnung lokalisieren und eine in einem Zimmer liegende brennende Matratze ablöschen. Wohl nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Ursächlich für den ...

mehr