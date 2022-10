Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Müllsammelfahrzeug kippt nach Zusammenstoß mit Pkw - zwei Insassen schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.10.2022, ist im Gewerbegebiet Kaitle zwischen Waldshut und Tiengen ein Pkw mit einem kleinen Müllsammelfahrzeug zusammengestoßen. Das Müllfahrzeug kippte dadurch um. Beide Insassen darin verletzten sich schwer. Gegen 11:20 Uhr war ein 43-jähriger Autofahrer aus der Daimlerstraße auf die bevorrechtigen Von-Opel-Straße eingefahren. Dabei kollidierte er leicht mit dem von links kommenden Müllsammelfahrzeug. Diese geriet dadurch ins Trudeln, kippte um und blieb auf dem Dach liegen. Der 43-jährige Fahrer und sein 47 Jahre alter Beifahrer konnten sich selbstständig aus dem schwer beschädigten Kleintransporter befreien. Sie erlitten schwere Verletzungen und kamen in unterschiedliche Krankenhäuser. Die Verlegung eines Verletzten erfolgte mit einem Rettungshubschrauber. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro, am Müllfahrzeug ein Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

