Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit mehreren leichtverletzten Personen

Zemmer (ots)

Am Freitag, 16.09.2022, gegen 17:00 Uhr, kam es auf der L46, ca. zwei Kilometer vor Zemmer, zu einem Verkehrsunfall, bei dem 5 Personen leicht verletzt bzw. vorsorglich zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der Fahrer des PKW, der die L46 von Zemmer in Richtung Trier befuhr, auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in Folge auf die Gegenfahrbahn. Der PKW, der die L46 aus Richtung Trier kommend nach Zemmer befuhr, konnte zwar noch etwas nach links ausweichen, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die L46 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06502-9157-10 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

