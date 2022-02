Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ratekau

Illegale Entsorgung von Dämmstoffen - Polizei sucht Zeugen

Bild-Infos

Download

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (09.02.) wurde die Polizei in Ratekau über die Ablagerung von diversen Müllsäcken im Naturschutzgebiet an der Alte Travemünder Landstraße bei Kreuzkamp informiert. Die aufgefundenen Säcke enthielten gesundheitsschädliche Dämmwolle. Die Polizei ermittelt.

Gegen 17:00 Uhr überprüften die Polizeibeamten den durch einen Anwohner gemeldeten Hinweis auf eine illegale Müllentsorgung. An einem an die Alte Travemünder Landstraße grenzenden Waldweg wurden etwa fünf Kubikmeter Dämmwolle, die in mehreren Plastiksäcken gelagert war, aufgefunden. Es handelt sich hierbei um gesundheitsgefährdende Stoffe.

Aufgrund der großen Menge ist davon auszugehen, dass das Material im Zuge einer Dachsanierung entfernt und durch bislang unbekannte Täter unsachgemäß entsorgt wurde.

Die Beamten des Umwelt-Ermittlungsdienstes des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Scharbeutz haben ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umganges mit gefährlichen Abfällen eingeleitet und die fachgerechte Entsorgung der Dämmstoffe veranlasst. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Angaben zur Aufklärung des Geschehens machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 04524-70770 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell