Wassenberg (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (21. Juni) kam es gegen 03.25 Uhr zu einem Einbruch in das Ladenlokal einer Tankstelle an der Gladbacher Straße. Die zwei unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum der Tankstelle und suchten den Thekenbereich auf. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie sie eine größere Menge an ...

