Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrecher erbeuten Tabakwaren aus Tankstelle

Zeugensuche

Wassenberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (21. Juni) kam es gegen 03.25 Uhr zu einem Einbruch in das Ladenlokal einer Tankstelle an der Gladbacher Straße. Die zwei unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür zum Verkaufsraum der Tankstelle und suchten den Thekenbereich auf. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie sie eine größere Menge an Tabakwaren in einem Beutel packten und abtransportierten. Die Einbrecher flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Beide Personen waren männlich, maskiert und dunkel gekleidet.

Einer der Täter war zudem mit einem blauen Kapuzenpullover bekleidet. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Alternativ können Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg gegeben werden, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell