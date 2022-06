POL-HS: Damenfahrrad aus Garage entwendet

Geilenkirchen-Würm (ots) - Unbekannte Personen verschafften sich Zugang in den Laderaum eines in der Müllendorfer Straße am Fahrbahnrand abgestellten Kleintransporters und entwendeten Süßwaren und Getränke. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag (17. Juni), 15.30 Uhr, und Montagmorgen (20. Juni), 6 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

