POL-EU: Anzeigen gegen Pilzsammler

Nettersheim (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Samstag (5. November) auf Sonntag (21.30 bis 5.30 Uhr) durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zu einer Bäckerei in der Rosenthalstraße. Der oder die Einbrecher erbeuteten einen Geldbetrag im unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. ...

